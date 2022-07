Janella nakakakilabot na Valentina

Nagkaguluhan ang mga tao sa iba’t ibang Robinsons Malls nitong Linggo (July 24) nang may masulyapang babaeng nakatayo sa taas ng building. Silweta lang ang kita pero halata sa kanyang headdress at tindig na si Darna ‘yon.

Ayos na ayos din ang timing nitong publicity stunt kasi, finally, pinasilip na rin ang reyna ng mga ahas na si Valentina (Janella Salvador) sa pinakabagong teaser video ng “Darna.”

Marami ang nabitin noon sa trailer dahil ‘di pinakita ang anyong ahas ni Janella. Ngayon, mas na-excite ang fans nang masilayan ang nakakakilabot na mata at buhok na puno ng mga ahas ni Valentina.

Anyway, pinuri ng netizens na witty ang promo stunt na ginawa nila.

“Bravo to the promo team for making #Darna appear in Robinsons, referencing the urban legend of Alice Dixson encountering a ‘taong ahas,’ like the enemy of the superheroine. I believe Janella Salvador will make a great Valentina,” post ng isang netizen.

Kinuha rin ng fans ang oportunidad na pasikatin ang #BoyCaughtDarna habang sine-share ang Darna sightings. Akma raw ito para patalbugin ang #BoycottDarna na sinimulan ng mga bashers ng “Darna” at bidang si Jane de Leon.

“From #BoycottDarna to #BoyCaughtDarna galing!!!! Turning hate into creative, correct behavior ABS-CBN!!!!” sey sa Twitter.

Inanunsiyo rin sa teaser na opisyal nang eere ang “Darna” sa Agosto 15. Ito pala ang papalit sa “FPJ’s Ang Probinsyano” na magtatapos na sa loob ng tatlong linggo. Grabe, malapit na talaga lumipad na si Darna para hantingin si Valentina! (Dondon Sermino)