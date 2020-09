Janella, Markus aamin sa Nobyembre

Talk of the town ngayon ang KUMU video ni Markus Paterson kung saan nga ay biglang sumulpot ang girlfriend na si Janella Salvador. Hinihinalang buntis ang aktres ngayon although wala pang nagaganap na pag-amin sa dalawa.

Sa live streaming ni Markus, pinagpiyestahan at pinagdiskusyunan ng mga netizen ang hitsura ni Janella kung buntis ba talaga or not.

Well, ang masasabi lang namin ay chubby ang cheeks ni Janella at halatang nag-gain siya ng weight kahit na nga ba mukha lang niya ang makikita sa video.

May nag-comment din na manas daw ang aktres at mas marami ang naniniwala na preggy talaga siya.

Bago matapos ang video ay sinabi ni Markus na “we’ll see you guys maybe in 7 weeks” kaya mas lalong tumindi ang spekulasyon. Balita kasing sa Oct. mangananak si Janella.

May pag-amin na kayang magaganap after 7 weeks? Yan ang dapat nating abangan.

Rayver , Janine wala pang plano magka-baby

Masayang-masaya si Rayver Cruz na may bago na naman siyang pamangkin dahil as we all know ay nanganak na nga kamakailan ang asawa ni Rodjun Cruz na si Dianne Medina.

Ayon kay Rayver sa zoom presscon kahapon para sa pagbabalik ng Season 3 ng The Clash, gusto na nga raw niyang lumaki ang kanyang mga pamangkin dahil ini-spoil niya raw ang mga ito.

Dalawa na ang kanyang pamangkin dahil ang panganay nilang kapatid ay may anak na rin.

So, happy na siya sa mga pamangkin muna? Wala pa sa plano nila ni Janine Gutierrez ang magkaroon ng baby?

“Oo naman po, pamangkin po muna,” natatawa niyang sabi.

When asked kung kumusta ang relasyon nil ani Janine ngayong pandemic, ayon sa aktor ay thankful nga siya sa Facetime dahil pwede pa rin silang magkaroon ng communication.

Siyempre, hindi naman daw sila kasi pwedeng magkita nang madalas ngayon ni Janine for safety purposes.

“But through the technology that we have right now, okay naman.”

Kaya naman daw nila so far ang LDR (long distance relationship) at wait na lang daw sila kung kelan talaga pwede na.

Anyway, masaya rin si Rayver na kahit may pandemic, heto’t may trabaho pa rin sila. Isa ang aktor sa Clash Masters ng The Clash since Season 1 at ngayong nasa 3rd Season na, bagama’t maraming pagbabago, since nasa new normal na nga ngayon, thankful daw sila na binibigyan pa rin sila ng GMA-7 ng trabaho.