Janella malungkot sa London

Nangangati na ngang umuwi ng Pilipinas si Janella Salvador mula London. Sabik na si Janella na bumalik ng bansa.

Makikita sa photo ni Janella sa IG ang isang pusa sa sahig na nakatingin sa labas ng bahay na may mga Japanese bamboo tree. Ang ganitong vibe ang nagpalungkot kay Janella at nagparamdam nang pagkasabik sa Pilipinas.

“I miss waking up to this view…I miss home,” sabi ni Janella na ramdam ang lungkot sa UK.

Hindi nakapagtatakang masabik si Janella sa Pilipinas lalo at winter ngayon sa London.

Sa panahon ngayon, mahirap ngang bumiyahae, lalo na at galing ka sa UK.

***

K Brosas sinopla tindera ng pekeng bag

Binalatan nang buhay ni K Brosas ang mga nagtitinda ng mga pekeng gamit, aksesorya, partikular na mga bag. Ipinangalandakan ni K sa Twitter na hinding-hindi siya tatanggap ng sponsorship sa kahit na sinong nag-aalok sa kanya ng libreng bag kung ito ay peke.

Ikinuwento ni K na gusto siyang padalhan ng bag ng mga reseller, pero tinanggihan niya ang mga ito dahil ayaw niyang kunsintihin ang pagtitinda ng mga fake bag.

Mas gugustuhin daw niyang gumamit ng eco bag mula sa mga supermarket kesa gumamit ng mga pekeng bag.

“Fake is fake kahit ano pang grade “A” yan…mas gagamitin ko pa yung bonus na bag na libre sa bigas kesa i-promote ang piracy keme…” saboi niya.

***

Claudine ‘di kayang iwanan si Noah

Kapag nagsimula na ang shooting ni Claudine Barretto para sa comeback movie nito, wala raw itong choice kundi isama sa set ang kanyang baby na si Noah.

Si Noah ang pinakabunso sa tatlong ampon ni Claudine na sina Quia, at ang dalagita na ngayong si Sabina.

Ayon kay Claudine hindi niya kayang mawalay sa piling niya si Noah dahil iba ang emotional attachment niya sa bata.

Ipinagmalaki ni Claudine ang honor standing ng mga anak niyang si Sabina, pati na ni Santino (anak niya kay Raymart Santiago).

***

‘Bungo’ ni Baron mabenta

Kung pagkain ang negosyo ng ibang mga celebrity, t-shirt naman ang trip na pagkakitaan ni Baron Geisler. Panay na ang promote ni Baron sa kanyang social media account ng “Bungo Clothing” na ang mga design ay pattern sa kanyang itsura. At mabenta ito sa mga fan, ha!

Pang-rakista at rider ang nasabing t-shirt dahil sa hardcore design. Base sa mga nakaposte na activity ni Baron, maayos ang buhay niya at hindi gutom ang kanyang pamilya.

Panay rin ang travel niya kasama ang kanyang pamilya, mga kapwa rider.

***

Francine mahimbing tulog dahil kay Kyle

Hindi lang sa isip at puso, kundi pati maging sa kuwarto at pagtulog ay kasama na ni Francine Diaz ang kasintahang si Kyle Echarri. Ang niregalo ni Kyle na malaking flower bouquet kay Francine sa 17th birthday nito ay hindi nalalanta at may may mga miniature light bulb bawat bulaklak.

Umiilaw ito at nagsi-set ng kalmadong pakiramdam sa gabi lalo na bago matulog.

Sa tweet ni Kyle sinadya niyang ito ang iregalo kay Francine para maging mahimbing ang tulog nito.

Siyempre, sa tuwing makikita at magliliwanag ang mga ilaw sa kuwarto ni Francine bago ito matulog, parang nakikita niya at kasama sa pagtulog si Kyle dahil sa mga bulaklak.