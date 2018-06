Janella dinedma ang birthday ni Jameson

Little brother ang tingin ni Iñigo Pascual sa Hashtag member na si Jameson Blake kahit na nga mas matanda ang huli sa una. Kaya naman proud ang anak ni Piolo Pascual sa showbiz achievements ni Jameson kahit kelan lang siya pumasok sa showbiz.

Samantala, idinaan ni Inigo sa kanyang Twitter ang pagbati sa kaarawan ni Jameson.

“I see you as my lil bro kahit na na mas matanda ka sakin. You know we’re all proud of you. Kahit na ikaw ang pinakatahimik, alam namin na isa sa mga pinakamabait at genuine. Love u bro. Keep killin it men #Hashtag_Jameson.”

Sa parte naman ni Jameson dahil nataon sa Father’s Day ang araw ng birthday, minabuti niyang idaos ang selebrasyon ng dalawang okasyon kasama ang kanyang father. Sa panghuli niyang mensahe, “P.S. I’m accepting gifts.”

Sa mahigit isang libong bumati kay Jameson, wala sa listahan si Janella Salvador na nakapareha niya sa Regal movie na So Connected, huh!

Isko umayuda sa mga nasunugan

Umayuda agad si Isko Moreno sa mga nasunugan sa kalugar namin sa Sampaloc nu’ng Linggo ng gabi kasama si Konsehal Joel Villanueva. Bahagi rin ito ng kanyang trabaho bilang bagong talagang undersecretary ng DSWD.

Sa inilabas na mga picture sa Facebook page ni Kon. JTV, nabawasan ang lungkot ng mga nasunugan sa pagbisita ni Usec Isko. Namigay rin sila ng pagkain at naglaan ng financial assistance sa pamilyang nawalan ng bahay.

Siyempre, kahit may lungkot pa sa mga biktima ng sunog, sinamantala na rin nila ang pagbisita ni Isko para magkaroon ng picture sa kanya, huh!

Laki sa hirap si Usec Isko kaya laging bukas ang loob niya sa pagtulong sa mahihirap lalo na ‘yung biktima ng ganitong trahedya sa buhay.