Janella balik trabaho na

Ibinalita ng online show na Star Magic Inside News ang saya ni Janella Salvador na makabalik sa trabaho matapos unahing maging hands-on mom sa anak niyang si Jude.

“I’m very excited to go back to work. I was so excited about the shoot. I miss everything. I miss the team. It’s the teamwork that I miss, like this whole process when you shoot. Everyone has their own thing going on and I missed it,” saad ni Janella.

Ang nabanggit niyang shoot ay para sa Mother’s Day issue ng Metro Style na inilabas noong Linggo (Mayo 10).

Nagpasilip din ang Star Magic ng ilang behind-the-scenes sa naganap niyang shoot, kasama na ang mga eksenang kasama si baby Jude at and todo-suporta niyang partner na si Markus Paterson.

Inilahad din ni Janella sa Metro Style na ngayon raw ay nakakagapang na at ang likot-likot na raw ni baby Jude. Nagbahagi din siya ng tips at advice sa new moms na katulad niya, at nabanggit pang mas na-appreciate niya ang kanyang inang si Janine Desiderio nang maging mommy siya.

Matatagpuan sa Metro.Style website ang exclusive interview ni Janella at ang first-ever cover shoot niya kasama ang anak na si Jude.

Well, mas ngayon nga kailangan nina Janella at Markus na magtrabaho dahil lumalaki na ang baby nila, ha! (Dondon Sermino)