Jane, RK todo tukaan sa IG

Napuno ng lambingan, harutan, tukaan ang Instagram ni Jane Oineza para sa dyowang si RK Bagatsing na nag-celebrate ng 34th birthday.

Sa video compilation ng mga romantic moment ng dalawa na pinoste ni Jane sa Instagram, makikita ang mga out of town adventure, unguarded sweet gesture nila.

Mula sa lambingan, harutan, ilang beses din silang naghalikan.

Pagpapakita lang na masaya sila sa estado ng kanilang pagi-ibigan.

Base sa mga naging reaksyon ni Jane sa video, nalulunod ito sa kaligayahan sa piling ni Rk.

“My favorite place in the world is right next to you. Happy birthday baby!” sabi ni Jane.(Rey Pumaloy)