Jane, RK todo lambingan sa quarantine

Ang sweet naman ng magdyowang RK Bagatsing, Jane Oineza na hanggang sa karamdaman ay magkasama pa rin sila at naglalambingan.

Sabay na nag-isolate, quarantine ang dalawa sa matapos magpositibo sa Covid-19.

Masisilip sa mga photo ni RK sa Instagram na nasa isang lugar lang sila ni Jane para sa isolation.

Pero matapos ang ilang araw ay tested negative na si RK.

“Now that’s out of the way. Kumusta kayo? Just take it one day at a time and before you know it you’ll be good as new. Sending you my love and prayers. Get well soon,” sabi ni RK.

Binalita rin ni Jane na tested negative na rin siya.

Chiu namatayan ng designer

Siguradong mababago ang mga show outfit ni Kim Chiu sa mga production number niya sa ASAP, dahil sa pagpanaw ng isa sa mga paborito niyang fashion, accessories designer na si Dennis Celestial.

Nagluluksa ngayon si Kim matapos malamang namatay na ang naturang designer.

Sa Instagram binahagi ni Kim ang mga outfit na ginamit niya sa mga show, bilang pag-alala, pasasalamat sa kontribusyon ni Dennis sa mga dance production number niya.

Ayon kay Kim, nakadagdag sa confidence niya ang mga outfit na gawa ni Dennis. Maasahan din daw ito sa mga “last minute” request na gawan siya ng damit.

Bukod kay Kim, dinamitan din ni Dennis sina Maja Salvador, Angeline Quinto, Sarah Geronimo.

Hindi binanggit ni Kim ang sanhi ng pagkamatay ng designer.

AJ bawal dilaan, lamutakin ni Sean

Naloka ang King of Philippine Digital Movie na si Sean de Guzman sa mga pasabog na sex scene sa pelikulang “Siklo”.

Sa panayam ng Abantelliling kay Sean, sinabi niya na hindi niya inaasahan na magagawang dilaan ng lead actor na si Vince Rillon ang utong, boobs ng mga bidang babae sa Siklo.

May mga eksena ring nilalamas ni Vince ang suso ng kanyang mga kapareha.

“Puwede pala ‘yun,” sabi ni Sean.

Pero ayon kay Sean, kaya rin naman niyang gawin ang mga ganun, kung papayag ang kanyang mga kapareha.

Pero, sa mga love scene nila ni AJ Raval sa “Hugas” hindi raw niya hinawakan ang mga private part ng aktres.

“Nag-usap muna kami ni AJ bago kunan ang love scene. Sinasabi niya na ayaw niyang mahawakan sa ganito, sa ganyan. Halik lang ang ginawa ko sa side, sa gitna ng dibdib niya…nirerespeto ko ‘yun,” sabi ni Sean.

Sa January 14 nga muling paiinitin nina Sean, AJ ang madla via “Hugas”, kaya nood na sa Vivamax. Dinirek ito ni Roman Perez, Jr.

Yasmien nagmakaawa ng bakuna para sa mga bata

Umiiyak, nagmamakaawa si Yasmien Kurdi na mabakunahan na laban sa Covid-19 ang mga batang may edad 12 pababa.

“Kailan kaya mababakunahan ang mas batang mga kabataan? Sana mabakunahan na din sila please…” sabi ni Yasmien.

Hindi binanggit ni Yasmien ang rason ng kanyang pakiusap, kung para ito sa kanyang anak na si Ayesha. O puwede ring durog na durog ang puso ng aktres sa mga batang tinamaan ng Omicron.

‘Aussie’ ni Andrew naka-70.8M view na

Matindi si Andrew E., at puwede na siyang bansagang TikTok King sa Pilipinas, dahil pumalo na sa 70.8M view ang kanyang account.

Pinangalandakan ni Andrew sa Instagram ang tagumpay niya sa TikTok na sa ngayon ay may 70.8M view, 4.18M like, 91.5K share, 198K comment, at Creator Reach na 76.5M.

Ayon kay Andrew, ang nasabing 70M view ay ngayong January 2022 lang.

Well, naging worldwide na kasi ang mga kanta ni Andrew gaya ng “Aussie! Aussie! Oh Sige” na isinasayaw ng ibang TikTokerist mula sa iba’t-ibang panig ng mundo.