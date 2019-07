Jane pahihirapan sa ‘Darna’

Nakausap namin ang mga magulang pati na ang manager ni Jane de Leon na nagpapaabot ng kanilang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng naniwala at sumuporta, at nagpapahayag ng pagbati sa batang aktres bilang bagong Darna.

“Mahirap pa rin pong paniwalaan but we are moving on and looking forward to what we expect to be a difficult journey for her. Marami pa siyang dapat na pag-aralan, matutunan at gawin and we are here to support her,” pahayag ng mga magulang nito.

“Isa po kayo sa mga naniwala Sir Ambet. At nagpapasalamat kami sa mga trabaho, exposure at payo na ibinigay ninyo,” sey naman ng manager nitong si Tyrone Escalante.

Well, we have but praises to Jane na talaga namang nasaksihan din namin even before her Girltrends days.

Isa siya sa madalas naming hingan ng tsika tungkol sa mga ganap noon sa teleseryeng “Halik”, kung saan nga masasabing higit siyang napansin bilang very promising actress.

At sa bagong role niya bilang Darna, nagdarasal din kaming matayog ang malilipad niya para sa bonggang showbiz career!

Congratulations and good luck, Jane!

Mga bisita ng MPBL na-turn off kay Mayor Vico

Sana nga ay hindi lang sa social media active itong si Pasig City Mayor Vico Sotto. Ayaw namin siyang ikumpara kay Manila Mayor Isko Moreno dahil ‘di hamak namang milya-milya na ang napatunayan ni Isko pagdating sa public service.

Actually, napi-pressure nga kami for Vico dahil sa galing niyang magsalita, mataas talaga ang expectation naming mag-translate ‘yun into good deeds.

Medyo kailangan lang mas maging cautious nitong anak nina Vic Sotto at Coney Reyes na nasa public eye siya palagi ngayong mayor na siya.

Hindi na lang lumaki o pinalaki pa ang isyu, pero marami ang na-turn off sa kanya during a MPBL game sa isang gym sa Pasig City.

As a host of the said event, inaasahan siyang mas maging “fair at balanse” sa kanyang pag-welcome sa mga dumayong team. But since pinairal niya ang pagiging “loyal Pasigeño” niya, ni hindi nga niya ini-acknowledge ang mga team na dumayo sa lugar niya and instead “praised” to the highest level ang team ng Pasig, na eventually ay natalo naman.

“Nasa politics na siya and that he is holding a top position. He should and must act ‘neutral’ in situations like that,” komento tuloy ng mga dumayong bisita sa lugar nila.