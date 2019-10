Jane Oineza nagbuyangyang ng wetpaks

Isa nga sa dapat abangan sa Cinema One Originals na may temang “I Am Original, Kaya Mo?” ay ang pelikula nina JC Santos at Jane Oineza, na “Tayo Muna Habang Hindi Pa Tayo”. Magsisimula nga ang event na ito sa Nov. 7 at magtatapos sa Nov. 17.

Sabi nga, ngayong 15 taon na ang Cinema One Originals, mas matapang, palaban ang mga pelikulang kasali.

Kaaliw nga ang title ng movie nila na “Tayo Muna Habang Hindi Pa Tayo”.

“Oo nga po, eh. Mapapaisip ka talaga, eh. Ano raw? Kasi ganyan talaga ang pelikula. Magulo talaga,” sabi agad ni Jane.

“Mga ganyang kaguluhan, story about compromise,” sabi naman ni JC.

Mas matindi ba ito kesa sa mga huling movie na ginawa nila? Si Jane sa “Ang Henerasyong Sumuko sa Love”, at si JC sa “Open”.

“Mas daring ‘yung last when it comes sa mga love scene. Pero ibang timpla naman ito. May comedy. May kilig,” saad ni Jane.

First movie raw nila ito na sila ang magkapareha.

“Wala na ngang awkwardness sa amin. At mas naging close kami dito,” sabi ni Jane.

“Nag-jell agad ang mga character namin. Nagkaroon kami ng maayos na rehearsals,” say naman ni JC.

Pero, parang mas pa-daring nang pa-daring si Jane ngayon, ha! Si JC naman ay dati na ring daring pagdating sa hubaran, lampungan.

“Opo siguro mula nu’ng nagpagupit ako ng buhok, start na ‘yon na mas daring. Wala naman akong pinipili,” sagot ni Jane.

I’m sure, may pa-‘puwet’ ulit si JC sa movie na ito.

“Yes, meron po,” natatawang sabi ni JC.

“Ako naman po may pa-puwet din. Abangan! Hahahaha! Oh, no!” sabi na lang ni Jane.

Well…

Chris, Thea handa nang manakot sa Halloween

Sasamahan si Chris Tiu ng kontrabidang si Thea Tolentino, pati na ng mga batang sina Rein Adriano and John Kenneth “Dekdek” Giducos sa episode ng “I-Bilib” ngayong Linggo sa GMA.

Aalamin nila kung ang gravity ba ay mau-overcome ang atmospheric pressure sa paggawa ng ping-pong ball fall after it’s attached to an upside-down bottle filled with water.

At ang “Starstruck” season 7 avenger na si Dani Porter is the guest co-host of “Bilibabols,” as she hosts the shower surprise challenge.

Meanwhile, the “Street Genius” team discovers which target is most effective in stopping a crossbow bolt/arrow in motion, as well as which material is fastest in sealing a tire.

At sa “Huling Hirit,” the gang goes the D.I.Y. route in outfitting themselves with horror prosthetics in time for Halloween.