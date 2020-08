Jane lagapak sa lupa, nawalan ng kinang

Hindi pa man nakakalipad si Jane de Leon bilang Darna, lagapak na agad siya sa lupa. Tila nawalan na ng kinang si Jane na heto nga at binasura na ang Darna.

Na sabi ng iba, dapat lang naman, dahil malabo nga itong kumita sa panahon ng pandemic, at ni hindi ka nga raw sigurado kung maipalalabas pa ito sa mga sineha, o magbubukas pa ba ang mga sinehan sa mga susunod na buwan o taon, dahil na rin sa mapaminsalang virus na ito.

Kataka-taka lang na marami ang natuwa na hindi na matutuloy ang paglipad ni Jane bilang Darna, ha!

Sabi ni vincentmasson1980: “Kung ‘di na tuloy ang Darna, good. Di talaga para sa’yo. The role is too big for you. And if ever it comes back at Star Cinema pa rin, sana ‘di na ikaw coz they don’t need someone like you who is only there for the good times and did not support them during the bad times… and no half meant support doesn’t count.”

Well, sabi ko nga, habang nandiyan si Angel Locsin, habang ang mga kilos niya ay parang real life Darna talaga siya, malabong may sumulpot na bagong Darna, na tatangkilikin ng mga fan.

At kaloka, na parang tinamaan na talaga ng kamalasan ang Darna, ha! Na sa bawat tangkaing gawin ito, may mga pangit na kaganapan na humahadlang.