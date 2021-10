Jane gustong gamitin sa panloloko kay Sen. Villanueva

Simula na talaga ng maruming diskarte sa eleksiyon. Heto nga, pati mga artistang nananahimik, na ayaw sanang magpaka-involve sa politika, pilit na ginagawan ng isyu, dinadamay sa problema ng mga politiko.

Heto nga si Jane de Leon, ang bagong Darna, na na naloka, dahil ang kanyang poser, binibenta ang account niya sa ibang influencer, o politico.

“Hi if u want to rent my page for posting articles, just pm me,” sabi ng poser ni Jane de Leon kay Tricia Santos.

Pero, ang mas nakakaloka, gusto pang gamitin si Jane sa panloloko kay Sen. Joel Villanueva, ha!

Nag-comment nga ang poser ni Jane sa mismong wall ni Sen. Joel, na nagsasabing, “Hi if u want to rent my page for posting article just pm me.”

Siyempre, naloka si Jane, dahil wala siyang balak na ibenta ang pangalan niya sa mga politiko.

Kaya nag-warning na siya sa mga netizen.

“Please be aware! This is not me. This is a poser!”

“Natatawa na lang ako dito sa poser ko. Sobrang desperate na!” sabi ni Jane.

Kaloka, di ba? (Dondon Sermino)