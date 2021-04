Jane de Leon bagong ‘babae’ ni Joshua Garcia

Matapos kay Julia Barretto, si Jane de Leon naman ang makaka-love team ni Joshua Garcia. At ngayon pa lang, marami na ang kinikilig sa kanila.

Anyway, sa virtual mediacon ng Star Magic para sa mga kabataan nangangarap na maging artista, o mga gustong pumasok sa showbiz, mag-aral umarte, naikuwento nga ni Direk Rahyan Carlos na naging sakit din ng ulo niya noon si Joshua, dahil sa sobrang katamaran na mag-acting workshop.

Umabot nga raw sap unto na pinagsabihan niya si Joshua na walang mangyayari sa career nito dahil sa katamaran. At mukhang dahil doon, nakaramdam ng hiya, nauntog ang ulo, at biglang nag-attend ng workshop si Joshua.

At nagulat na nga si Direk Rahyan na si Joshua na ang humihiling palagi sa kanya na mag-workshop.

At dahil sa request ni Joshua na mag-workshop kay Direk Rahyan, doon nga nabuking na siya pala ang bagong ka-tandem ni Jane de Leon sa teleseryeng Darna.

“Sabi ni Joshua, ‘Direk meron akong Darna ngayon, pwede bang mag-one-on-one workshop sa‘yo?” chika pa ni Direk.

Anyway, si Joshua na nga ang ipinalit kay Paulo Avelino, na balita na magiging leading man naman ni Janine Gutierrez sa bagong serye na gagawin sa Kapamilya Channel, kasama si Sunshine Dizon.

Well, again, marami ang kinilig ngayon pa lang kina Jane at Joshua, ha! Bagay nga raw ang dalawa. (Dondon Sermino)