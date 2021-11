Jamie kinapos sa World Karate

KINAPOS ang Southeast Asian Games gold medalist na si Jamie Christine Lim na makatuntong sa semifinals matapos mabigo sa dikit na ikaapat na laban sa Pool 1 kontra Anita Serogina ng Uktraine, 2-1, upang tuluyang magpaalam sa 25th World Karate Federation (WKF) World Championships.

Naiskoran sa natitirang 1:44 minuto sa labanan sa -71kgs ang University of the Philippines graduate at nasa unang pagsali nito sa matinding torneo na si Lim matapos na magtabla ang iskor sa 1-1 tungo sa kabiguan sa torneo sa Hamdan Sports Complex bubble sa Dubai, United Arab Emirates.

“Jamie lost her 4th round fight 2-1 to Ukraine (European silver medalist and World Premier League Champion 2021 in Cairo) but she has a good chance of going to the repechage and fight for bronze medal,” sabi ni Karate Pilipinas Sports Federation Inc. (PKSFI) president Richard Lim.

Bagaman nabigo si Lim ay ikinatuwa naman ng Karate Pilipinas Sports Federation Inc. ang matinding pagpapakita ng anak ng basketball Hall of Fame na si Jamie sa pagsagupa sa mga world class na karatekas.

Unang tinalo ni Lim sa iskor na 4-2 ang nakatapat mula Russia na si Alana Kochieva sa pagtala ng 1 point via punch sa katawan at 1 kick to the face.

Itinala ni Lim ang ikalawang panalo sa second round via majority decision sa pagpapatalsik kay Laura Sievert mula sa France bago nito pinalasap ng kabiguan sa ikatlong round si Sharara Shimada ng Japan via decision. (Lito Oredo)