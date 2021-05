Jamie, Joane malaki tsansa sa Olympics

NANINIWALA si Karate Pilipinas Preesident Richard Lim na makakasungkit ng Olympic ticket ang national karate team sa gaganaping Karate 2021 Olympic Qualifying Tournament sa Paris, France sa Hunyo 11-13.

Kasalukuyang nasa bansang Turkey na ang national squad na binubuo nina Jamie Lim, Joane Orbon, Ivan Agustin, Alwyn Batican, Sharif Afif at Jason Macaalay.

“Well, I see a pretty strong chance especially with the girls. Hopefully, makabingwit tayo, kasi sa Paris, lahat nung mga nag-qualify na, hindi na maglalaro ‘yan. ‘Yung mga nag-qualify na through the Olympic points, hindi na sila kasali dun. So, ang maglalaro na lang sa Paris ‘yung mga hindi nag-qualify,” litanya ni Lim sa Radyo Pilipinas Sports 918 program.

Ibinahagi rin nito na puspusan ang kanilang paghahanda dagdag pa ang tsansang makaensayo ng national team sa nasabing bansa ang mga karateka ng Turkish team, Azerbaijan at Mexico.

Sa kasalukuyan, pitong atleta pa lang mula sa Pilipinas ang pasok na sa 2020 Tokyo Olympics na gaganapin sa Hulyo. (JAToralba)