Jamie gutom sa SEAG gold

MAS komportable, determinado at doble ang tsansang makasungkit muli ng gintong medalya si Pinay karateka Jamie Christine Lim sa mas mababang weight category sa darating na 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam kahit na patuloy pa rin itong nagpapagaling sa kaliwa’t kanang injury sa daliri.

Nakatakdang sumabak sa mas magaan na under-61kgs division ang 24-anyos female karateka na matagumpay na nakuha ang kauna-unahang gintong medalya sa 2019 SEA Games sa mas mabigat na women’s +61kgs na dumaan sa iba’t ibang local at training camp, gayundin ang pagkakapanalo ng silver medal sa Asian Karate Championships sa Almaty, Kazakhstan noong isang taon.

“Lahat ng training camp nakakatulong sa amin and we’re very focused on the training just like the previous SEA games last two years and in the preparation for the Olympic qualifiers. World championships at Asian Championships, it’s the same but I’ll train the hardest as usual,” pahayag ng nag-iisang anak ni legendary basketball player Samboy Lim.

“I really like it kasi marami kami, we’re more than 20 and maraming nagiging sparring partner which helped me, kasi there are a lot of guys and they don’t get easy on me, so it helps a lot,” dagdag ni Lim patungkol sa training na isinagawa sa Teacher’s Camp sa Baguio City.

Gayunpaman, kasalukuyang dumadaan sa rehabilitasyon at pagpapagaling ng kanyang kaliwang gitnang daliri at may crack sa kanang bahagi ng daliri si Lim na nagpapatuloy pa ring nagsasanay ng kanyang kicking techniques kasama ang buong koponan sa bubble training camp sa Joy Nostalg Hotel sa Ortigas Center sa Pasig City.

Ayon kay Karate Pilipinas Sports Foundation Inc. president Richard Lim sa panayam ng Abante na inaasahan nilang muling makakapagbulsa ng gintong medalya si Lim.

“We are assuming that she will get the gold, expect her to duplicate her feat in Vietnam,” wika ni Lim kahapon. “Kasi mas komportable siya rito borderline ito ng plus at minus 61kgs and also we’ve seen her development how she became a world class type of athlete after winning the silver medal in Asian Championships.”

Ilan sa mabibigat na makakatapat ni Lim sina Ho Thi Thu Hien ng host country Vietnam, Mathivani Murugeesan ng Malaysia at maaaring si gold medalist Arm Sukkiaw ng Thailand. (Gerard Arce)