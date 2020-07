Jamie dadaan sa butas ng karayom

BUNDOK ang kailangang tawirin ni national karateka Jamie Lim sa pagsungkit ng inaasam na tiket para sa 2020 Olympic Games sa susunod na taon sa Tokyo, Japan.

Aminado ang anak ni former Philippine Basketball Association,(PBA) star Samboy Lim na hindi madali ang tinatahak niyang landas pero tulad ng kanyang ama, hindi ito basta susuko.

“It won’t be easy, and some may say it’s a long shot, but I’ll do everything and prepare the best way I can to win it (qualifiers),” hayag ng 22 anyos na si Lim.

Kailangan lumanding sa top three si Pinay karateka sa nilalabanang women’s +61 kilogram kumite sa Olympic qualifying sa susunod na taon sa Paris.

Bukod kay Lim, naghahangad din na makalaro sa Olympics sina Fil-Japanese Junna Tsukii at Fil-Am Joane Orbon.

Samantala, nakauna nang sumilo ng slot sa Olympics sina boxer Eumir Felix Marcial at Irish Magno, gymnast Carlos Edriel Yulo at pole vaulter Ernest John Obiena. (Elech Dawa)