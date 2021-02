Jamie bibida sa ‘500 Years of Christianity’

Inilunsad ni Jamie Rivera ang inspirational na awiting “We Give Our Yes,” ang official mission song ng pagdiriwang ng ‘500 Years of Christianity’ sa Pilipinas na nagsimula ngayong buwan.

Ibinahagi ni Jamie ang kanyang karangalan sa pag-awit ng kanta sa naging “We Give Our Yes” virtual media conference ng Star Music.

“I think this is really my mission, a mission for me to be able to give people a prayer and, at the same time, they could sing with it as well,” sabi ni Jamie.

Unang inawit ni Jamie ang “We Give Our Yes” sa Manila Cathedral sa pagsisimula ng Archdiocese of Manila ng 500 Years of Christianity festivities noong Pebrero 6.

Si Frank Mamaril ang nagdirek ng music video na kinuhanan sa Manila Cathedral at nagtatampok din ng mahahalagang Catholic Church events ng nakaraan.

Makikita si Jamie na suot ang gown na ginawa ng Filipino fashion designer na si Mak Tumang.

Unang kinomisyon ang kantang “We Give Our Yes” ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) para sa pag-alala sa ika-500 taon ng pagdating ng Kristiyanismo sa bansa. Hatid nito ang mensahe ng pananampalataya at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at reminder para sa mga Pilipino na patuloy na mag-‘yes’ sa misyon ni Hesus.

Ang multi-awarded church composer na si Fr. Carlo Magno Marcelo ang siyang sumulat ng “We Give Our Yes” at prinodyus naman ng multi-awarded hitmaker at ABS-CBN Music creative director na si Jonathan Manalo ang rendisyon ni Jamie. (Dondon Sermino)