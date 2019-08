Jameson gustong maging dyowa si Elisse

Maraming fan ang nag-abang at heto nga at matutupad na ang kahili­ngan nila dahil finally ay mapapanood na ang pelikulang “Ang Babaeng Allergic sa WiFi” sa Netflix.

Inanunsyo kamakailan ng Cignal Entertainment na available na sa August 21 ang naturang movie.

Sa interview sa isa sa mga bida na si Jameson Blake ay tinanong nga siya kung magdyowa na sila ni Elisse Joson.

“Wala kami. Wala pa!” agad nitong sagot.

Madalas nga kasing magka-date ang dalawa ngayon. At aminado rin naman si Jameson na nais niyang maging mas malalim pa ang ugna­yan nila ng aktres.

“I want to pero hindi naman kami nagmamadali,” sabi pa ni Jameson.

Nang tanungin ito kung nanliligaw na ba siya kay Joson, “Not formally,” ang sagot niya.

“Casual dates. We meet up sometimes. We talk, catch up all the time and checking up on each other. Ayun, just like how really good friends are to each other,”­ dagdag pa ng akor.

Nilinaw rin ng aktor na walang nasirang pagkakaibigan sa pagitan nila ni Hashtag McCoy De Leon knowing na ex ito ng kanyang kasalukuyang nililigawan. (Athena Yap)