James sapol ika-22 ginto

PATULOY ang pagpapakita ng husay ng inalis sa pambansang koponan sa karatedo na si James Delos Santos.

Ito ay matapos panatilihin ng Pinoy karateka ang kanyang pagkapit sa unang puwesto sa buong mundo sa e-kata rankings sa pagwawagi sa Matias Moreno-Domont sa Switzerland sa isinagawang finals ng Athletes E-Tournament #2 na inilabas nitong Martes.

Kinolekta ni Delos Santos ang kabuuang 25.4 puntos upang kubrahin ang kanyang ika-22 gintong medalya sa Sportdata E-Tournament World Series kontra sa iskor ng Swiss na si Suparinpei na 24.6.

“It feels really great winning my 22nd gold, especially that it will widen the gap even more in the virtual kata world rankings,” sabi ng beteranong internationalist. (Lito Oredo)