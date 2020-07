James, Nadine nagsalo sa makatas, matamis na prutas

Spotted nga sina James Reid at Nadine Lustre na magkasama sa bundok. Makikita sa Instagram story ni Daniel ang video ng magandang lugar na puro halaman, at nahagip nga ang isang babae na mahaba ang buhok.

Kasunod ang isa pang video na hinihiwa ang dragon fruit, at kasunod ay ang pinya na hawak ng isang babae, at doon nga nakita ang tattoo sa braso nito.

Eh, si Nadine lang naman ang may ganung tattoo sa braso, di ba? So, kumpirmado nga na sina Nadine at James pa rin ang magkasama.

At yes, nagsalo nga sila sa makatas, matamis na prutas.

Janine pinutol ang ‘kaligayahan’ ni Rayver

Hindi inurungan ni Rayver Cruz ang inihandang challenge para sa kanya ni Janine Gutierrez. Sa latest vlog ng aktres, ginawa nila ang “Rayver Can’t Say No Challenge.”

Game na game si Rayver sa mga pinagawa ni Janine katulad ng paliguan ang kanyang pet dog, ipagluto siya ng dumplings, ipagbukas siya ng butong pakwan at iba pa.

May isa nga lang challenge na mukhang nahirapan talaga si Rayver at ito ang pagbura ng Mobile Legends app sa kanyang phone. Hilig pa naman kasi ng aktor ang paglalaro nito!

Ginawa kaya niya `yon para kay Janine? Pinutol nga ba ni Janine ang kaligayahan ni Rayver? Alamin sa full video sa YouTube channel ng aktres!

Kapuso star sama-sama sa pagtulong kay Tekla

Tuluy-tuloy ang pagtulong ng mga Kapuso star kay Tekla at sa baby nito. Nitong Martes (July 7, 8pm), nagsama-sama sina Ai-Ai delas Alas, Julie Anne San Jose, Christian Bautista, Kyline Alcantara, Yasmien Kurdi, Ken Chan, Rita Daniela, Kristoffer Martin, EA Guzman, Betong Sumaya, Myrtle Sarrosa, Kim De Leon, Lexi Gonzales, Golden Cañedo, Garrett Bolden, Anthony Rosaldo, Hannah Precillas, Jeniffer Maravilla, Boobsie Wonderland, Kim Idol para sa isang online fundraising concert, ang “One Heart for Baby Angelo.”

Sina Glaiza de Castro, Boobay, at Lovely Abella ang nagsilbing mga host.

Sa mga nais magpadala ng donasyon, maaari itong ipadala kay Romeo C. Librada via BDO (Account No. 007920062982) at via GCash (09771355040). Para sa mga nasa abroad, ang bank swift code ay BNORPHMM.