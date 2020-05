James, Nadine live in ulit

Mukhang totoo na nagkabalikan sina James Reid at Nadine Lustre.

Mismong mga fan ng dalawa ang may mga inilalabas na ebidensiya or proof na sila na ngang muli.

Isa sa prominenteng paulit-ulit na nire-repost ng mga JaDine fans ay ang red couch na pinost ni James sa kanyangh Instagram account. Mukhang isa sa nagawa ni James ngayong naka-enhanced community quarantine ay ang mag-ayos ng bahay nila.

Eh, napansin agad ng mga JaDine fan nang mag-post si Nadine sa kanyang IG stories naman na tila nasa same red couch ito.

Hindi naman itinago ng dalawa dati ang kanilang live-in arrangement. At kahit nang i-announce nila na break na sila, constant and consistent pa rin ang pagkikita nila nang magkaroon ng solo condo unit si Nadine, which is, near James’ house rin.

May mga evidence rin nga dati na kahit na break sila, coming from gimmick or whatever na lakad niya si James, minsan daw ay sa condo ni Nadine dumidiretso or dumadaan muna?

Tinanong namin ang source namin na may connection sa isa sa kanilang dalawa. Hindi niya kami sinagot sa tanong namin kung nagkabalikan na ba sina James at Nadine, ang sagot niya, “Nag-break ba?” at saka ito natawa.

Pero sinabi rin niya na nag-break man daw, pero yun nga, since wala raw third party at constant pa rin ang pagkikita at pag-uusap at ngayong naka-quarantine, silang dalawa pa rin daw ang talagang nagdadamayan sa isa’t isa.

So, hintayin na lang daw sina James at Nadine na magsabi kung ano na talaga ang totoong status ng relasyon nila.

Naalala naman namin ang dapat na serye ni James with Momoland’s Nancy McDonnie, meant-to-be pa nga kaya silang magtambal?

Kung dati, kesyo isyu kay Nadine or sa mga JaDine fan kaya nanganib na ‘di-matuloy. Ngayon naman, hindi na lang ang pagkakaroon ng pandemic dulot ng COVID-19 ang nagpatigil sa taping, mismong ang network na paglalabasan nito, ang ABS-CBN ay wala pang kasiguraduhan kung mapagkakalooban ba ng extension sa kanilang prangkisa.

Dingdong, Jennylyn 1 linggong ikukulong

Ang new normal daw ngayon sa pagte-taping ay naka-lock in, o lockdown na ang bawat artista at production. Sa Kapamilya network, ganito na ang magiging practice sa ngayon, mga digital shows nila tulad sa iWant.

Ganito rin ang narinig namin na gagawin sa Kapuso network. May nagbalita sa amin na ngayong June, since naka-GCQ na nga, magre-resume na raw ng taping ang lahat ng programa na ongoing, pero nag—stop taping dahil sa COVID-19.

Ilan sa mga ito ang mga primetime series nina Dingdong Dantes, Jennylyn Mercado, pero lockdown na sila.

Ang DOTS daw ay konti na lang ang natitira kaya sandali na lang magla-lockdown. Baka nga raw kayanin na ito ng isang Linggo lang. Yung ibang serye, ang proposed daw ay at least, two weeks lockdown, then, pahinga ng isa o dalawang Linggo, then resume muli.

Pero may nakausap kaming actor na may bagong serye sanang sisimulan na mas gusto naman, mag-lockdown na lang daw mula umpisa hanggang sa matapos ang taping. Kahit buwan pa ang abutin. At habang tine-tape pa ng lahat ang mga bagong seryeng isasalang, hayaan na lang munang mga old shows ang ipinapalabas sa GMA.

“Madalas na nagkaka-delay dati dahil sa schedules ng mga artist. Minsan may ibang kompromiso o may mga raket out-of-town. Ngayon naman, wala munang mga mall shows or live shows, baka kahit corporate events. Puwedeng mag-lockdown at tapusin na ang buong serye ng walang aberya.”

Tingnan nga natin ngayong June kung matutuloy na ang “new normal” system sa industriya.