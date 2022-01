James, Lakers tirik vs Grizzlies

Ginawang palaruan ni Ja Morant ang Staples Center para buhatin ang Memphis sa 127-119 panalo laban sa Los Angeles Lakers sa 76th NBA regular season game Linggo ng gabi sa Crypto.com Arena sa California.

Nag-deliver ng 23 points si Desmond Bane, may 21 points at 14 rebounds si Jaren Jackson para sa Grizzlies. Tumapos si Morant ng 16 points, 5 rebounds at 7 assists.

Sa first quarter, lumipad si Morant sa likod ng pa-layup na si Avery Bradley. Hindi umabot sa rim ang bitaw ng Lakers guard, dalawang kamay na dinakot ni Morant at idinikdik sa glass sa kalahatian ng backboard.

Sa third, malakas na dinakdak ni Morant ang alley-oop mula kay Bane. Muntikang tumama sa rim ang ulo ni Morant.

Naglista ng franchise record 9 straight wins ang Memphis (28-14).

Nawalan ng saysay ang 35 points, 9 rebounds at 7 assists ni LeBron James. Tumapos ng 14 of 19 shots si James, kinamada ang 23 points niya sa first half pero siya lang ang naka-double digits sa starters ng LA (21-20). (Vladi Eduarte)