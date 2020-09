James, Lakers nambarako

MAINIT na inumpisahan ni LeBron James ang laro bago nag-take charge ang kapwa-veteran niyang si Rajon Rondo sa fourth quarter para itulak ang Los Angeles Lakers sa 112-102 panalo kontra Houston Rockets Martes ng gabi sa Orlando bubble.

Abante ang Lakers sa West semis 2-1, susubukang ilayo sa Game 4 bukas.

Sa likod ng 36 points, 7 rebounds at 5 assists, nilista ni James ang 162nd win ng kanyang postseason career para lagpasan si dating Laker Derek Fisher bilang winningest player sa NBA playoffs.

Magkabuhol pa ang iskor 82-82 pagkatapos ng three bago humarabas sa final 12 minutes ang Lakers.

Nag-deliver si Anthony Davis ng all-around game na 26 points, 15 rebounds at 6 assists, off the bench ay maangas ding 21 points at 9 assists ang pinakawalan ni Rondo at 14 points pa kay Kyle Kuzma para sa LA.

Halos triple-double na 33 points, 9 rebounds at 9 assists ang pinasabog ni James Harden at 30 markers, 8 boards at 6 dimes kay Russell Westbrook sa Houston. Kaya lang, nagkasya lang sa 39 points ang support cast nila.

Nilista ni James ang walo sa first 15 points ng Lakers, may 29 na sa break pero iwan sila 64-61.

Sa final frame, lumabas ang vintage Rondo nang magbaon ng pares ng 3s, naka-intercept ng mga pasa at minanduhan ang opensa para sindihan ang paglayo. (VE)