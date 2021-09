James, Ian pantasya nina Angeli, Jela

Sina AJ Raval, Angeli Khang, Jela Cuenca ng pelikulang ‘Taya’ ang mga bagong papantasyahin ng kalalakihan.

Katunayan, bumuo na ng grupo ang Viva, na tinawag na ‘VMX Crush’ o Viva’s Maximum Crush!

Mula sa jackpot na premiere ng Taya, na nagtala ng record sa Vivamax, bilang bagong no.1 streaming platform sa bansa, bilang pelikula na nakakuha ng pinakamataas na views sa unang araw ng pag-premiere nito, mukhang kasado nang maging bagong crush ng bayan ang tatlo nitong lead female star, sina AJ, Angeli, Jela.

Nakikita ng Viva na maaaring may tagapagmana na ng init ang alindog ng isang grupong itinatag din nila na masasabi nating “iconic” na—ang Viva Hot Babes. Kaya’t para sa henerasyong ito, ipinakikilala nila ang VMX Crush, Viva’s Maximum Crush!

Si Jela Cuenca, 23, ay taga-Negros Oriental. Nagmomodel siya at sumasali sa mga pagaent sa kanyang probinsya bago siya nadiskubre ng kasalukuyan niyang manager.

“Pangarap ko po talagang maging artista. Pangarap na naging jackpot!” sabi ni Jela.

Isang half-Korean cutie naman si Angeli Khang, 20. Nagmomodelo at cosplayer noon. Bagamat unang sabak pa lang niya sa acting ang Taya, marami na siyang natutunan sa larangan ng pag-arte.

“Nakita ko na ang daming bagong pwedeng matutunan sa pagiging artista,” sabi ni Angeli.

At siyempre si AJ Raval, ang “bagong queen ng sexy films” ayon na mismo kay Roman Perez Jr. direktor ng Taya. Mula nang makilala natin siya Paglaki Ko, Gusto Ko Maging Pornstar, kitang-kita na walang kiyeme si AJ pagdating sa acting, gagawin niya ng lahat para mapaganda ang trabaho niya, kaya’t halos lahat ng pelikula niya ay nasa top 10 ng Vivamax.

Si AJ na ba ang bagong Pantasya ng Bayan? Siya na nga! Legit! Pero humble pa rin siya.

“Hindi ko naman po nafi-feel na ako ang pantasya ng bayan,”sabi lang niya.

Siyanga pala, sina James Reid, Ian Veneracion, Aljur Abrenica ang bet makasama ng tatlo.

“Si James Reid, sana mabigyan ng chance na makatrabaho siya. Sino ba ang hind naguguwapuhan kay James, di ba?” sabi ni Angeli.

“Si Ian Veneracion kasi since bata pa lang ako, mga 15 ako, I really admire him talaga. And he’s very good looking guy. Ang lakas ng tindig niya. At lahat naman siguro ng girls, gusto siyang makasama,” sabi naman ni Jela.

“Si Aljur ang gusto ko, naka-work ko na siya before, guwapo siya at lakas ng dating,” sabi lang ni AJ. (Dondon Sermino)