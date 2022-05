James hindi naging masaya kay Nadine

Umaasa si James Reid na mas magiging masaya ang buhay niya ngayong 29 na siya. ‘Yan ang laman ng mensahe niya sa Instagram.

“Happy to say this is the, and will be the best year of my life #29!” sabi ni James.

Meaning, hindi ang relasyon sa ex-girlfriend na si Nadine Lustre ang maituturing na pinaka-‘best’ na nangyari sa buhay niya. Na meron pa siyang inaasahang darating na ‘pinaka’ sa mga susunod na buwan.

Well, inaasahan na nga ni James ang mga magagandang mangyayari dahil naumpisahan na ang international career niya, at siguradong sa kanyang pagbabalik sa acting ay mas bobongga pa siya dulot ng pagkasabik sa kanya ng mga fan.

Anyway, sa karugtong na caption James ay nakiusap siyang huwag na siyang padalhan pa ng mga cake.

K Brosas hinangaan ng mga kalaban

Hinahangaan ng ilang maka-BBM si K Brosas sa post nito na tinatanggap ang pagkatalo ng kanyang kandidato na si VP Leni Robredo.

Sa Instagram niya na, ‘Ipinagmamalaki Kong Ikaw Ang Aking Ipinaglaban” na may art sketch ni VP Leni, sinabi ng komedyante na nirerespeto niya ang bagong gobyerno at dalangin nito ang maayos na pamamahala ng susunod na pamumuno.

Mababasa sa mga comment ang paghanga ng maka-BBM kay K sa pagpapakumbaba nito at hangaring bigyan ng pagkakataon ang bagong mamumuno ng bansa.

Kumpara kay Pokwang na patuloy na tumatalak sa kanyang social media, sinasabing mas malawak ang pang-unawa ng kanyang kaibigang si K.

Nakiusap lang si K na tigilan na ang batuhan ng mga kung anu-anong salita laban sa kanilang mga kakampink.

First lady na yarn: Sue wala nang kawala kay Javi

Sertipikado na ang pagiging first lady ni Sue Ramirez sa Victorias, Bacolod, sa pagkapanalo ng kasintahang si Javi Benitez bilang alkalde.

Pinagmalaki ni Sue sa Instagram kung saan kasama niya ang kasintahan at ang ama ng huli sa larawan, si Albee Benitez.

“Asenso! Asenso! Asenso! With the newly elected Mayors of Bacolod and Victorias City, Mayor @albeebenitez & Mayor @javibenitezzz! Madamo nga salamat sa inyo nga suporta!…” sabi ni Sue.

Kahit kilalang mga politiko sa nasabing lugar ang pamilya ni Javi, malaking bagay ang pangangampanya ni Sue para sa kasintahan.

Kulang na lang talaga ay pakasalan ni Javi si Sue para maging legal ang pagiging first lady nito.

Pero sa tantiya naman namin, sa pagsasama nila sa hirap ng kampanya, mukhang wala na ring kawala si Sue kay Javi. First lady na yarn na nga ang biro sa kanya.

Nilayasan Twitter: Sharlene ‘di kinaya toxic, cancel culture

Lalayasan na ni Sharlene San Pedro ang Twitter. Dismayado si Sharlene sa ilang mga netizen na isinama siya sa ibang mga celebrity na nakatikim ng cancel culture.

“Sa totoo lang i-unfollow niyo na ako, deactivated naman na ‘to in a few days. Tsaka beh may narinig ba kayo sakin na panda-down sa sinusuportahan niyo? Pakihanap, lahat ng tweet ko about lang sa taong sinusuportahan ko.

“Ngayon kung satingin niyo toxic ang pagpapakikta ng suporta, toxic ka din. Wag ka papatalo. Hahahaha!” sabi ni Sharlene.

Nagpahayag ng lungkot ang kanyang mga fan dahil hindi na nila uli malalaman ang mga kaganapan sa buhay kanilang idolo.