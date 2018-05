James, Durant, Parker at Thompson sarap panoorin nang personal!

PARANG isang panaginip lang na naging totoo, at halos isang buwan din tayong nasa Amerika kasama ang iba kong player ng Pulong selection 12-Under para mapanood ang NBA Playoffs sa Texas at Cleveland.

Personal kong nasaksihan ang laban ng Golden State kontra San Antonio at Cleveland Cavaliers laban naman sa Indiana Pacers.

Habang ako’y na­nonood, parang ‘di pa rin ako makapaniwalang mga superstar ng NBA ang nakikita ko sa harapan na dati’y napapanood ko lang sa TV. At masuwerte tayo at nagpapasalamat na ang aming upuan ay sa likod lang ng bench ng players kung saan sa pagka-excited ko ay halos mapuno ang memory ng cellphone ko sa kaka-picture sa mga NBA player.

Nagpapasalamat ako sa AMA management na pinayagan akong makapunta sa U.S. para maglaro din ng exhibition ang Pulong selection 12-Under sa pangunguna ni AMA Chairman Amable R Aguiluz V & Senior VP Arnel Hibo. Habang nasa Tate kami ay taos-puso kaming nagpapa­salamat sa pamilya Chua at Tecson na walang sawang sumuporta at gumabay sa amin.

Patuloy na nagla­laro ang Tapang at Malasakit National Basketball & Volleyball Tournament ni Paolo Duterte, katunayan nag-opening kami sa Davao City na dinagsa ng fans at player­s ang Almendras gym.

At dito natin nakita na napakahilig sa sports ng mga tao kaugnay din ng isinulong na programa ni Mayor Sara Duterte at Paolo Duterte. Nag­lalaro na rin ang NCR meet, Bulacan leg, Quezon province at gayundin magsisimula na ang Cebu City at Mandaue. Kaya naman nagpapasalamat si Mr. Duterte sa pagsuporta ng mga mayor at governor tulad nina Governor Wilhelmino Alvarado ng Bulacan, Mayor Jun Ynares ng Antipolo, Mayor Luigi Quisum­bing ng Mandaue, Mayor Joseph Estrada & Councilor Peter Ong ng Manila, Mayor Oca Malapitan ng Caloocan, Senator JV Ejercito, Mayor Kit Nieto ng Cainta, Mayor Jiric Gacula ng Taytay & Mayor Jerry Calderon ng Angono, Rizal.

Binabati ko nga pala ang aking ina­anak na si Jior Chua, nawa’y patnubayan ka ng Diyos­ sa araw-araw at Happy Mother’s day sa lahat ng nanay lalo na sa aking inang si Judy Herrera, kapatid na si Catherine Herrera, kumare kong si Ivory Chua at ang nag-iisang at pinakamamahal kong asawang si Anne.

Congratulations nga pala sa AMA juniors na nagkamit ng kampeonato sa NCRAA Jrs division at Pulong selection 12-Under na lalaban sa championship sa Freego Cup kids vs La Salle Greenhills.