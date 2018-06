James, Davis butata kay Harden MVP!

NINAKAWAN ni James Harden si LeBron James, isama na si Anthony Davis, ng 2017-18 NBA MVP award.

Matikas ang season ni Harden sa Houston Rockets, pero hindi maikakailang buong season din ang angas ni LeBron.

Katunayan, kinain nang buo ng Cleveland Cavaliers superstar si Harden sa halos lahat ng aspeto ng laro na puwedeng ilagay sa stats.

May 2,251 total points si James, 2,191 kay Harden. Malayo rin ang agwat ni James sa rebounds (709-389), assists (747-630), triple-doubles (18-4), games played (82-72) at siyempre minutes (3,026-2,549).

Sa field goal percentage ay bentahe si LeBron (54.2%-44.9%) pero pantay sila sa 3-point percentage (36.7%). Scoring leader si Harden sa average na 30.4 points.

“All glory to god,” ani Harden pagtanggap ng tropeo sa NBA Awards show sa Santa Monica, California nitong Lunes (Martes sa Pilipinas).

Noong isang taon, top candidate din si Harden para sa highest individual award pero naungusan siya ni Russell Westbrook. Ngayong taon, hindi na naghanda ng speech si Harden, kaya parang artista na tumanggap ng Best Actor na nasasamid sa pagsasalita.

“A huge shout-out to the Rockets and the training staff, ball boys and equipment guys for helping me on my way to where I want to be. See you next year,” aniya.

Tatlo na sina Kevin Durant (2014), Westbrook (2017) at Harden na dating magkakasama sa Oklahoma City na naging MVP. Giniyahan ni Harden ang team sa 65 wins para maging unang MVP ng Rockets pagkatapos ni Hakeem Olajuwon noong 1993-94.

Na-deny sa kaniyang fifth MVP trophy si LeBron sa kabila ng averages na 27.5 points at career-highs na 9.1 assists at 8.6 rebounds, walang liban sa 82 games buong season.

Si Davis, pumutok nang igupo ng Achilles injury si teammate DeMarcus Cousins at nag-average ng 30.2 points, 11.9 rebounds, 3.2 blocks at 2.0 assists mula Jan. 28 para balikatin ang New Orleans.