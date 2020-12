James, Davis balik kayod

Nakapagbanat din ng buto sina LeBron James at Anthony Davis, sumalang nang dayuhin ng Los Angeles Lakers ang Phoenix Miyerkoles ng gabi sa bagong lungga ng Suns, ang Talking Stick Resort Arena.

Pigil ang minuto ng dalawang superstar.

Iniwan nina James at Davis ang iskor 53-44 sa break pabor sa Lakers.

Nag-log lang si LeBron ng 15 minutes, nagsumite ng 11 points, 2 rebounds at 2 assists.

May 10 points at 4 rebounds si Davis sa loob ng 18 minutes.

Halos doblehin ng LA reserve ang produksiyon ng Phoenix sa fourth quarter 43-24 para palubugin ang Suns 112-107.

Namuno sa Lakers ang 23 points ni Kyle Kuzma, nagsalansan ng 18 si sophomore Talen Horton-Tucker.

Humarabas ng 21 points, 9 rebounds si Deandre Ayton para sa Suns, may 16 points at 7 assists si Devin Booker at puminta ng 4 points, 8 rebounds at 8 assists si Chris Paul.

Ngayon lang ulit naglaro sina James at Davis sapul nang sikwatin ang championship noong October 11 sa Orlando bubble nang kalusin sa anim na laro ang Miami.

Nakaupo pa ang dalawa sa first two preseason games ng Lakers parehong kontra Clippers. Pitong linggo matapos itaas ang 17th banner ng Lakers ay balik sa training camp ang team, dinadahan-dahan muna ang road testing kina LeBron at Davis.

“I just want to see them go out and try to get a rhythm,” ani coach Frank Vogel. (VE)