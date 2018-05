James, Cavs nagising, nilamog ang Celtics

TOTOO sa kanilang sinabi, bagyong nagising ang support cast ni LeBron James at niluray ng Cleveland ang Boston, 116-86, sa Game 3 ng Eastern Conference Finals.

Na-dalawahang sunod sa ­Boston, naibaba ng Cavaliers ang series deficit sa 2-1 at posible pang ibuhol sa Game 4 Lunes ng gabi sa Quicken Loans Arena din.

Dahil sa matikas na ayuda ng mga kakampi ay hindi na sinagad ni coach Tyronn Lue si James, pinatagal lang sa loob ng 37 minutes pero nagsumite pa rin ng 27 points at 12 assists.

Nagbaba si Kevin Love ng 14 rebounds para sa Cavs, inari ni Kyle Korver ang apat sa 17 3-pointers ng team. Anim na players ang umiskor ng double figures.

“We made them make extra passes,” suma ni James. “We made them make extra dribbles. We were flying around, and I just happened to be one of the guys on the floor that wanted to fly around as well.”

Nagising din si Cavs point guard George Hill, sa unang dalawang laro ay may 8 points at 1 assist lang. Sabado ng gabi, inumpisahan niya ang laro sa isang driving layup at nagbaon ng tatlong 3s sa first quarter para maagang ilayo ang Cleveland.

Tumapos si Hill ng 13, may 11 pa si JR Smith. Na-outscore silang dalawa, 41-3, noong Game 2.

Maagang nasa foul trouble si Jaylen Brown at umiskor lang ng 10 para sa Celtics matapos mag-average ng 23 sa first two games. Umayuda ng 18 si Jayson Tatum, 13 kay Terry Rozier.

Dumistansiya ng 19 ang Cavs sa first quarter, pinabuka pa sa 30 sa second half.

Tanging 19 sa 300 teams ang nakabalik mula 2-0 deficit sa playoffs. Dalawang beses itong ginawa ni LeBron at ng Cavs noong 2007 at 2016 nang iuwi ang NBA title.