James, Cavaliers milagro ang dasal HINDI SUSUKO!

NAPAKARAMING tsansa ng Cleveland Cavaliers, napakawalan lang nila. Buong gabing masagwa ang shooting ni Stephen Curry, hindi rin nakatulong si Klay Thompson.

Lumamang ng 13 sa first half ang Cavs at six sa break, ang mga absent sa first two game ng NBA Finals ay nagising sa Game 3 at mukhang dumating na ang hinihintay na suporta kay LeBron James.

Kulang pa rin.

Talo pa rin sa Game 3, at nasa kumunoy na ang Cavs, lubog sa butas na wala pang nakaka­ahon sa NBA. Nag-rally ang Golden State para agawin ang panalo, 110-102, at 3-0 lead sa Finals.

Nakaamba na ang walis ng Warriors sa Game 4 ngayon sa Quicken Loans Arena sa Cleveland pa rin.

“Definitely a tough loss and we had our chances,” lahad ni James. “We have another opportunity on Friday to win on our home floor … to extend the series. But we’ve got to come out and got to play 48 mi­nutes.”

Maangas pa ring 33 points, 10 rebounds at 11 assists ang produksiyon ni James. Nagpahiyang si coach Tyronn Lue, ginamit si Rodney Hood na umayuda ng 15 points. Si Kevin Love, may 20 points at 13 rebounds. Naka-13 din si JR Smith.

Pero napabayaan nila si Kevin Durant. Habang abala ang Cavs sa pag-deny ng bola kay Curry, pinagbayad sila ng 43 points ni Durant kabilang ang dagger 3 sa final 50 seconds na nagbigay sa Warriors ng 106-100 lead.

“Incredible, even by his standards,” papuri ni Love sa performance ni Durant.

May pinagsamang 21 points lang sa 7-for-27 shooting ang Splash Brothers na sina Curry at Thompson, pero playoff career-best ang nilista ni KD.

Kahit delikado na ang lagay, taya ang series at kampeonato, ayaw sumuko ni James.

“I’ll wake up Friday morning, I’ll be locked in on the game plan and what needs to be done to help our team win. That’s who I am,” giit ni James.