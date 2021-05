James balik ang bangis

Looking good si LeBron James sa pagbabalik mula lumalang ankle injury.

Sa pangatlong laro lang sa huling 29 outings ng Los Angeles Lakers, nagsumite si LeBron ng 24 points, 7 rebounds at 8 assists sa 122-115 panalo kontra Indiana sa 75th NBA regular season game sa Bankers Life Fieldhouse sa Indianapolis Sabado ng gabi.

Kumakapit ang LA (41-30) sa No. 7 sa West pero hindi pa nakakasiguro kung didiretso na sa playoffs o dadaan sa play-in.

Tatapusin ng Lakers ang 72-game regular season ngayong araw kontra New Orleans. Kapag tinalo ang Pelicans at natalo ein ang Portland (41-30) sa Denver, biyaheng playoffs na agad ang defending champions bilang No. 6 seed.

Pero kapag nanalo ang Pelicans o nagwagi rin ang Trail Blazers, No. 7 ang Lakers at sasalang sa play-in alinman sa Golden State o Memphis.

“Let the chips fall where they may. Simple as that,” bulalas ni James. “We’re ready to go.”

Nag-deliver si Anthony Davis ng 28 points, 10 rebounds at 5 assists, may 11 points at 15 rebounds. (Vladi Eduarte)