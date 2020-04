Jalen kikinang sa NBA

HINDI pa nakikita ni Indiana Pacers assistant coach Bill Bayno ang laro ni Fil-Am cager Jalen Green.

Pero madami na umano siyang naririnig tungkol sa 18-anyos na manlalaro.

Lahat impresibo!

“I haven’t seen him play, but the hype on him – he has absolutely a bright future in the NBA,” kwento ng dating head coach ng TNT na si Bayno sa report na unang lumabas sa abs-cbnnews.com.

“They’re saying that he’s an absolute, one-and-done, surefire Top 10 pick.

Imbes na umakyat sa college hoops, mas pinili ni Jalen na sumampa sa G-League at pumirma ng kontrata na nagkakahalaga ng kalahating milyong dolyar. (Ferdz Delos Santos)