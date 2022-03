Jalalon pabibo, Magnolia astig

Mga laro Biyernes: (MOA Arena)

Game 2/Best-of-5 semifinals

3:00pm — Ginebra vs NLEX

6:00pm — Magnolia vs Meralco

INAHON nina Jio Jalalon at Paul Lee ang Magnolia Hotshots sa bingit ng kabiguan patungo sa 90-84 panalo kontra Meralco Bolts para angkinin ang krusyal na unang panalo sa best-of-five semifinals ng 2021 PBA Governors Cup sa MOA Arena, Miyerkoles.

Nagliyab si Jalalon, nagtala ng 15 puntos, 6 rebounds, 6 assists at 2 steals, sa third canto nang akbayan ang Hotshots umahon sa 17-point deficit.

Nakuha ng Magnolia ang manibela, 49-48, bago nilimitahan ang Bolts sa 13 puntos lamang upang makuha ang krusyal na bentahe sa labanan sa tatlong panalo.

“Nagpapasalamat ako na walang injury sa dalawang team kahit talagang nagkapisikalan. Isa lang po masasabi ko, it’s a team effort. Lahat kami naniniwala sa sistema ni coach Chito (Victolero),” sabi ni Jalalon.

Ibinuhos ng Magnolia ang 29 puntos upang maagaw ang bentahe at sinandigan nito para maitala ang pinakamalaki nitong abante sa 14 puntos, 92-78, mula sa lay-up ni Jalalon.

“We had a wery slow start. Sinabi ko sa team na hindi puwede makipagsabayan lang. Kailangan namin ipakita ang aggressiveness, pero it is our defense na nagpanalo sa amin. Nalimit naming sila at sana madala namin ito sa aming momentum sa Game 2 sa Friday,” sabi ni Magnolia coach Chito Victolero.

Tumulong si import Mike Harris na may 26 puntos, 16 rebounds, 4 assists at 1 steal gayundin si Lee na may 13 puntos, 4 rebounds at 1 assist at ang nagbabalik na si Calvin Abuea na may 12 puntos, 4 rebounds, 4 assists, 1 steal at 1 block. (Lito Oredo)