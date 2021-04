Jalalon maugong sa Batang Pier

HINDI pa tapos ang isyu sa umano’y pambababae, may panibagong ugong na naman tungkol sa kontrobersiyal na player ng Magnolia Hotshots na si Jio Jalalon.

Sa tweet ni Snow Badua, sinasabing maugong ang balitang paglipat ni Jalalon patungong NorthPort Batang Pier kapalit ni Kevin Ferrer.

“Kuliglig told me JIO JALALON is on his way to NORTHPORT. No known details yet except that KEVIN FERRER’s name is being involved,” tweet ni Badua.

Kamakailan ay pumutok ang balitang pambababae ni Jalalon at umano’y pananakit rin nito sa kanyang misis. (Lito Oredo)