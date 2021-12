Jalalon, Hotshots sinakluban Painters

Mga laro sa Miyerkoles:

(Araneta Coliseum)

3:00pm — Blackwater vs Alaska

6:00pm — Meralco vs TNT

NIREGALUHAN ni Jio Jalalon ng tagumpay ang ika-200 laro na paghawak ni coach Chito Victolero sa Magnolia Hotshots sa pagtulak nito sa 109-98 panalo kontra Rain Or Shine Elasto Painters sa ginaganap na import-reinforced 2021 PBA Governors Cup sa Araneta Coliseum.

Pinamunuan ni Jalalon ang Hotshots sa pagkolekta ng 14 puntos, 6 rebounds, 10 assists at 1 steal para sa ikalawang sunod na panalo at bigyan ng magandang selebrasyon ang ika-200th laro bilang Magnolia head coach at magandang pagsisimula sa komperensiya ni Victolero.

“Salamat sa God na walang injury on both teams, lintek ang first group namin kaya nadala ang second group. Iyung best effort nandoon lagi. He is a top import ngayon, sobrang ganda ng inilalaro niya ngayon. Nagpapasalamat ako kay Comm. (Willie Marcial) na naibalik ang mga fan, sana mawala na ang pandemic,” sabi lamang ni Jalalon.

Nag-ambag naman si Magnolia import Mike Harris ng 26 puntos, 6 rebounds, 1 assist, 1 steal at 2 blocks habang si Calvin Abueva ay may 18 puntos, 8 rebounds, 1 assist, 1 steal at 1 block. May 11 puntos, 4 rebounds, 1 steal at 2 blocks si Ian Sangalang.

“We continue to play with our defence, and execute our offense.The players are very sharp, they had a good chemistry especially Aris (Dionisio) and Jio. They keep on working hard and nagbubunga ang mga pinagpaguran nila. We came prepared for this game and it is a Christmas gift for the fans,” sabi ni Victolero.

Itinala naman ng Magnolia ang 5 turnovers sa laro na all-time fewest sa isang laro sa kasaysayan ng franchise at tumabla sa all-time 4th fewest sa isang laro ng kahit na anong koponan sa kasaysayan ng liga.

Hindi naman nakalaro sa kabuuan ng ikaapat na yugto ang import ng Elasto Painters na si Henry Walker na nagtamo ng injury sa kanan nitong tuhod upang malasap ng Rain or Shine ang ikalawa nitong kabiguan sa apat na laro. (Lito Oredo)