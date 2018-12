Jalalon, Barroca, Lee naagpiyesta sa Game 1

PUMUNTA ng MOA Arena ang guards ng Magnolia Pambansang Manok Hotshots Miyerkoles ng gabi para maglaro.

Ang counterparts nila sa Alaska, parang hindi.

Inekisan ng Magnolia ang Game 1 ng PBA Governors Cup Finals pagkatapos ng 100-84 wire-to-wire win sa likod ng matikas na performance nina Jio Jalalon, Mark Barroca at Paul Lee.

Pasabog ng 29 points, 13 rebounds at 5 assists si Romeo Travis para sa Hotshots, may 16 points si Barroca at 14 pa kay Lee.

Pinaglaruan ni Jalalon ang triple-double sa isinumiteng 7 points, 12 rebounds at 9 assists, may 4 steals pa kontra 4 turnovers sa loob ng 33 minutes.

“Siguro binigay ko lang talaga ‘yung best ko, kasi ito na ‘yung second na finals appearance ko,” wika ni Jalalon. “‘Yung una, versus San Miguel, hindi ako nakatulong sa mga kuya ko. Siguro ngayon, sabi ko nga ‘nung press con, ibibigay ko best ko kahit anong mangyari.”

Walang championship si Jalalon sa pag­lalaro sa Arellano U sa NCAA mula 2013-16, mailap pa rin sa third-year guard ang titulo sa pros.

Nilista ng Magnolia ang first 15 points ng laro bago pumasok sa scoreboard ang Alaska sa dalawang free throws ni Kevin Racal sa 5:42 mark ng period.