Jake Zyrus palaban sa Emmy Awards

“Surreal. Thank you @iemmys – It’s an honor,” ang reaksiyon ni Jake Zyrus sa nominasyon na nakuha niya para sa docu-movie niyang Jake and Charice (na prodyus, pinalabas sa NHK Japan).

Yes, ang bongga nga ni Charice na hanggang ngayon ay lumilikha siya ng ingay sa international arena. Aba, hindi biro ang maging nominado sa 2020 International Emmy Awards.

Ang docu na ‘Jake and Charice’ ay pasok nga sa kategoryang Arts Programming, at makakalaban niya ang mga docu-movie rin na ‘Refavela’ ng HBO Brasil, ‘Why Do We Dance’ ng United Kingdom, at ‘Vertige de la Chute’ ng France.

Ang dokyu na ito ni Jake ay nanalo nanoon sa United States International Film and Video Festival matapos itong ilabas noong 2019.

Kuwento ito ng naging transition ni Jake Zyrus mula sa pagiging Charice Pempengco.

Malalaman kung masusungkit ba ng naturang documentary ang award sa November 23, na gaganapin sa New York. Pero, umaasam ang mga Pinoy na manalo nga ito. (RP)