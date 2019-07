Jake Zyrus gusto nang asawahin si Shyre

Super sweet ang photo na pinost ng singer na si Jake Zyrus kasama ang kanyang fiancée na si Shyre Aquino sa kanyang Instagram kamakailan.

Parehong nakayakap sa kanyang ladylove si Jake sa dalawang photos na pinost niya at nilagyan pa niya ito ng caption na: I love you .. @coachshy.rnd.”

Sa comment section ay nilagay naman ni Shyre ay: “I love you more… (Hayy… sobrang gwapo talaga. You make my heart melt.)”

Kinilig naman ang isang netizen na nag-comment sa photo nila Jake at Shyre:

“I am so pleased that you are now allowing people to comment on your wall. You seem happy and contented now. An honour to know you and have met you personal-ly. Thank you for the music Jake.”

Nagsimula ang relasyon nila Jake at Shyre (na isang nurse) noong August 2017. Nasabi nga ni Jake na si Shyre ang babaeng gusto na niyang pakasalan.

Si Shyre raw ang babaeng dumating sa buhay niya noong kasalukuyang dumadaan siya sa kanyang transition bilang isang trans-man.

Inalagaan daw siya nang husto ni Shyre noong dumaan siya sa surgery hanggang sa gumaling siya. (Ruel Mendoza)