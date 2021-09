Jake naluha nang iwan si Kylie

Iba na talaga ang sitwasyon ngayon sa showbiz. Para ka ngang OFW kapag may trabaho kang tatanggapin, na tipong malalayo ka talaga sa mahal mo, at bibilang ng linggo bago kayo magkita uli.

Ganito nga eksakto ang drama nina Kylie Verzosa at Jake Cuenca, na kapag ang una may trabaho, naiiwan ang isa.

“Hey boo

“Can’t believe you’re leaving again, taping lang naman, but still. I’m gonna miss your MMA podcasts playing in the background 24hrs a day and you running 100kms everyday haha.

“I admire the dedication you’ve put into this role, they ask me where I get my inspo from and I always say it’s you. Can’t wait for them to see what you’ve done and been preparing for months now. I’m so proud of you, kill it out there and i’ll miss you so much. #bestactor #bestboyfie,” sabi ni Kylie.

Naiyak naman si Jake sa mensahe sa kanya ng dyowa niya.

“Crying while reading this. I love you so much. You inspire to be the best I can be in everything I do. I miss you already boo,” sabi ni Jake.

Makulay na buhay ni Mahal bubusisiin ng KMJS

Tuloy ang kuwentuhan sa Kapuso Mo, Jessica Soho (KMJS) ngayong Linggo (Sept. 5). Babalikan ng KMJS ang makulay na buhay ng komedyanteng si Mahal sa mata ng mga nagmamahal sa kanya.

Matapos namang mapanood nitong nakaraang Linggo sa KMJS ang batang naligaw noong 1989, isang ina mula Malabon ang lumantad na nagsasabing siya raw ang ina ni Alvin. Samantala, pabiro namang hirit ng ilan, dapat ay magpa-DNA test para malaman kung kaanu-ano ba talaga ni Ms. Jessica Soho ang nag-viral na kamukha raw niyang Koreana. Talaga namang usong-uso ang celebrity look-alike!

Sino rin ba ang ka-lookalike ni Camille Trinidad ng tambalang JaMill at ang viral couple ngayon na Whamonette?

Iimbestigahan din ni Ed Caluag ang kababalaghan kung saan habang mag-isang naggigitara, bigla na lang may nangangalabit? Pasok Ed Caluag! Tunghayan din ang kuwento ng pamana na natanggap ng magkakapatid na Sugue sa Camarines Sur mula sa kanilang ina–mala-haciendang lupa lang naman na may bonus pang waterfalls!

Nood na ng Kapuso Mo, Jessica Soho, tuwing Linggo 8:25 p.m. sa GMA 7.