Jake, Gerald lambingan benta sa mga fan

Ang tunay na lalaki, umiiyak. Ang tunay na lalaki, naglalambingan.

Applicable raw yan kina Jake Cuenca at Gerald Anderson, dahil ang dalawa ngang ito, hindi nahihiyang umiyak (sa harap ng kamera), pero mas hindi sila nahihiyang maglambingan sa harap ng maraming tao.

Sabi ng mga fan, may forever, at puwede ‘yon kina Jake at Gerald. Imagine, nagsimula pa nung 2009 ang friendship nila, at hanggang ngayon, magkaibigan pa rin talaga sila.

Magkasundo ang dalawa sa mga kabaliwan, gimikan, sports, at kung ano-ano pa.

Sa pagta-travel, madalas na sila ang magkasama, lalo na kung hindi busy ang isa, o kung pareho silang walang masyadong ginagawa.

Game rin sa harutan ang dalawa. Dedma sila kung intrigahin man sila, na may isang bading sa kanila.

Eh, alam na alam naman nila kung ano sila. Sila pa ba na kung aanalisahin mong mabuti, nagbilang na ng maraming babae, ha!

Sa latest photo ni Jake sa kanyang Instagram, nag-ala-Jack & Rose ng Titanic nga sila ni Gerald.

“Jack and Rose or Dave and JR? #tayongdalawa @andersongeraldjr,” simpleng caption ni Jake sa photo na ang saya-saya ng mga mukha nila ni Gerald.

At ang nakakaloka nga, tinolerate ito ng mga fan nila. Kahit sila ay kilig na kilig sa mga eksena nina Jake at Gerald.

@marnnieapple “Oh God pero bagay eh.”

@mae_gamayao “Sila talaga ang forever.”

@ego_sarte911 “Cute.”

@kellyisza.maquilleur “Super cute.”

@princess_yashashree “Hahahaha cool.”

@rafaelleenoc “Ang sweet naman.”

@reennivera “Hehehe oh sweeettt hahaha.”

@r3tx3d “Bromancing”

@gusjr97 “Tayong dalawa will have its 10th anniversary next year.”

@joyacoustics “Wala na finish na.”

@deric2020flames “You should swap your tops… Jake will be flowery as hell hahahahah.”

@pansa_pohwan_eumsaeg “Naniniwala na ako sa forever @juancarloscuenca and @andersongeraldjr they’re the perfect couple I’ve ever seen in this world. #staystromgalodi.”

At giit pa nga ng marami, sina Jake at Gerald ang Heath Ledger at Jake Gyllenhaal (mga bida ng Brokeback Mountain) ng Pilipinas.