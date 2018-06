Jake Ejercito, nakahuman na sa master degree sa Singapore

Migraduate nga with honors sa usa ka unibersidad sa Singapore niadtong Domingo si Jake Ejercito.

Nahuman ni Ejercito ang iyang master’s degree in marketing sa Northumbria University.

Mipadayag sa ilang kalipay ug mohatag sa ilang greetings ang mga igsoon ni Jake nga silang Jerika ug Jacob sa Instagram.

“To my forever bully, you have come a long way from stone cold stunning me to your bed to stunning all of us for graduating with honours today,” matud ni Jacob.

“Congratulations JakeBoy, for graduating with Honours and for keeping our standards in check!” matud usab ni Jerika.

Si Jake ang ikaduhang anak nilang kanhi President Joseph Estrada ug kanhi actress Laarni Enriquez.