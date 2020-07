Jaja kabogera ang kagandahan

PAK na pak at tunay na nakakabighani ang ganda ni Chery Tiggo Crossovers star Jaja Santiago na nagkaroon ng make-up session sa Instagram.

“Just believe in yourself that you can,” banat ng beteranang balibolista sa kanyang caption.

Kahit ang kanyang mga fan ay nabighani sa taglay na ganda ni Santiago na pang-modelo.

Hirit ni @eizzirenaj, “pang top model Ang beauty ate,” habang bumanat naman si @marcelinopepito ng “always beautiful with or without makeup Idol.”

“More model than volleyball player,” pahabol na komento ni @yoamoalamerica. (JAT)