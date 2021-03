Jaja bomba ng Chery Tiggo

Pinag-uusapan pa ng Chery Tiggo Crossovers kung makakahampas sa opening ng Premier Volleyball League (PVL) sa Mayo 8 si veteran skipper Jaja Santiago.

Kasalukuyang nasa Japan pa ang 6-foot-5 middle blocker na Asian import para sa Saitama Ageo Medics squad.

“We are discussing on the matter and we are hoping that Jaja’s schedules would align with our program,” tugon ni coach Aaron Velez sa Abante Sports via text message nitong Martes ng gabi.

Kamakailan, opisyal nang lumipat ang Crossovers sa PVL na magkakaroon ng bubble setup sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna para sa kanilang torneo.

Ilan naman sa dapat abangan sa Chery Tiggo sina ace player Dindin Santiago-Manabat, Mylene Paat, Shaya Adorador at iba pa. (JAToralba)