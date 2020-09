Jaja ala Darna

MALAKAS at kumpiyansa sa kanyang sarili si volleyball superstar Jaja Santiago.

Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ng veteran middle blocker ang ilan sa mga salita na tunay na nakapagbigay ng inspirasyon.

“I am STRONG! I am CONFIDENT! I am Loved by God! I am worthy of good things and I am ENOUGH! Darna!” caption ng balibolista mula sa Chery Tiggo Crossovers.

Samantala, kamakailan ay inanunsyo ni Santiago na muli itong nag-renew ng kontrata kasama ang Japanese team na Saitama Ageo Medics at kanyang pagbabalik sa Japan V.League para sa kanyang ikatlong season. (JAToralba)