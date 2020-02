JaDine ‘kasal’ ngayong 2020 ‘di na matutuloy

Sa totoo lang, kung ‘di pa ipinalabas sa KBO ang pelikulang “Para sa Hopeless Romantic”, malamang hindi ko na ito mapanood. Pero since chillax mode ako, pinagtiyagaan ko na.

May eksena roon na nag-propose si James Reid kay Nadine Lustre. At siyempre, nag-yes naman si Nadine, pero may hirit siya doon. “Puwede after five years?” Pumayag naman si James.

Hinintay ko ang closing credits, at naintriga ako na the movie was shown last 2015. Nadine, ano na?! 2020 na oh! Hahaha!

Fast forward nga ngayong taon, masaklap na hiwalay na nga ang JaDine.

Pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang kanilang mga fan na may forever sa kanilang dalawa.

Hindi ako solid JaDine, pero isa ako sa mga naniniwala na sila hanggang sa huli.

Sa pelikula nga nilang ‘yon, naghiwalay rin sila. Pero sa bandang huli ay pinagtagpo pa rin sila ng tadhana. Ang cute nga ng part na ginawa nilang chat box ang desk sa school kung saan sila nag-aaral, not knowing na sila palang ex-lovers ‘yung magkausap. Alam na alam ‘yan ng mga fan nila for sure!

Sayang na sayang lang na tuloy na sana ang kasal ng JaDine, kahit sa pelikula nga lang, pero naudlot nga ito.

Chienna, Imperial

‘breast-friend’ ang peg

Hindi maawat si Barbie Imperial sa pagpi-flex ng kanyang kagandahan at kaseksihan sa kanyang Instagram. Sa kabila ng kanyang maamong mukha, nagpapa-wild ­naman sa mga barako ang kanyang kariktan.

Sa latest post, ibinida ni Barbie ang kanyang ­summer-ready body, suot ang orange bra na nagpatingkad sa kanyang pamatay na cleavage.

“Forgot to post this lol… hello ig friends happy tuesday (hearts emoticon),” caption ni Barbie.

After that, napa-comment ang kanyang mga follower, napa-wow at pinusuan ito. Pero may ilan na nilait muli si Barbie at pinaalala pa sa calendar girl ang post niya noon na kitang hindi pantay ang kanyang boobs.

‘Yung iba, duda naman if nagparetoke siya ng boobs. Kesyo bigla itong lumaki. “Ay, Barbie, sabi ko na!” sigaw nila if umamin ang dalaga. Hahaha!

Aminado naman kasi si Barbie na hindi nga pantay ang kanyang dibdib, pero sa dami ng pumupuri sa kanya, nagkakaroon siya ng self confidence.

Isa nga sa napa-wow si Chienna Filomeno at napa-comment, “Ang laki!!!! Nung puno. Apaka ganda mooo baby girl.” Napatawa naman si Barbie.

Si Chienna, na kahit mahilig ding mag-post ng sexy sa kanyang account ay nililigwak din ng ilan ang boobs lalo na noong recent ABS-CBN Ball.

Ang cute lang na silang mga pinipintasan ay humuhugot ng lakas ng loob sa isa’t isa. Breast-friend na nga sila! Dedepensahan, susuportahan ang kaibigan sa mapanghusgang mundo ng social media. #notobodyshaming ang peg.