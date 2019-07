JaDinatics pinaasa: Nadine, Aga tandem inalmahan

Ni: Dondon Sermino

Ang aga namang magprotesta ng mga fan nina Nadine Lustre at James Reid! Kaloka naman na photo pa lang nina Nadine at Aga Muhlach ang lumalabas, parang sumabog na agad ang mundo nila, ha!

Imbes na matuwa sila na may movie na naman ang idolo nila, pero kabaligtaran nga. Feeling nila, hindi tinupad ng Viva Films ang pangako sa kanila. Na masyado silang pinaasa.

Na para sa kanila, sapat na ‘yung movie na ginawa ni James na kasama si Sarah Geronimo, at ganu’n din si Nadine na si Carlo Aquino ang kasama. At ito na ang tamang panahon para ibalik sa big screen ang tamba­lang JaDine.

Well, heto nga ang reaksyon ng mga JaDine fan:

celnames, “Sana JaDine movie muna. Nakaka-miss ang JaDine. Nag-aabang lahat ng JaDine fans sa Spellbound movie.”

lionwolfie1131, “You said on our statement for PP withdrawal that the next project will be Spellbound. We are waiting for that patiently. So ano to? Mauuna pa to? O baka naman wala na talagang Spellbound? Sana sabihin nyo na lang ng ayos puro kayo drawing!”

bbface2019, “Thank you Viva for another project of our Nadine and I accepted it already na JaDine make their decision to have new partners for their growth but pls. You promised us fans that they will do another movie together again. We miss them so much in one project.”

felicidadpadera, “JaDine movie sana muna. Na-excite pa naman kami sa Spellbound ngayon baka hopia na naman.”

Well…