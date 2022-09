Jaclyn matindi lungkot, ginustong mawala

Naging malaking impact hindi lang sa mga netizen, maging sa mga nasa industriya ang ginawang Instagram post ng Cannes Best Actress na si Jaclyn Jose noong Huwebes ng umaga.

Nag-post ito na magre-retiro na siya sa showbiz. Pero ilang oras ang makalipas, dinilete rin niya ito.

Nakausap namin si Tita Jane over the phone at sinabi niya ang dahilan kung bakit siya nakapag-post ng gano’n at the same time, kung bakit siya nagdesisyon na i-delete na lang.

Inamin nito na nade-depressed siya. Mainly because at this point, she’s technically living alone and lonely.

Aniya, “I mean it because masamang-masama ang loob ko kagabi with what had happened to me. I felt so bad that I want to leave the country. Umalis mag-isa at mawala.

“Kaya ko siguro naisip na hindi na ‘ko magsu-showbiz, mag-aartista. Sobrang depressed na depressed ako that time.”

Hindi na ikinaila ni Tita Jane na miss na miss niya ang mga anak at maging ang mga apo. Si Andi ay may sarili ng pamilya at sa Siargao naninirahan. Ang bunsong anak naman niya ay sumunod sa girlfriend sa America at do’n na nagtatapos ng pag-aaral.

Naiintindihan naman daw niya ang mga ito na parehong mga busy na, pero sey nga niya, “Siguro kahit sinong ina, makaka-relate o maiintindihan. If it’s not too much to ask, I know they’re busy. They have their own life. Andi has a family. My son is studying so hard. Pero gusto ko na sana lagi nila akong naaalala. Sana maaalala nila ‘ko.”

Sa ngayon, sa tamang panahon daw kung magre-retiro man siya sa showbiz. Na-overwhelmed din daw siya sa mga nabasang comment at apela halos ng mga netizens at maging mga taga-industriya na ‘wag muna siyang titigil at hindi raw niya akalain na gano’n na lang pala siya naa-appreciate ng lahat.

Very grateful din siya sa Kapuso network na mahigit isang dekada, naging very generous sa kanya. Kaya feeling daw niya, parang naging selfish siya sa nai-post.

Sabi naman namin kay Tita Jane, nangyayari talaga minsan sa isang tao na kapag sobrang emosyonal o may pinagdadaanan, may mga naipo-post minsan na kalaunan ay mari-realize na iba ang context sa nasa isip at puso niya.

Bongga ni Malou: Ryzza Mae, Lolit nagkaayos na

Ilang Linggo after na tila i-call-out ni ‘Nay Lolit Solis ang dating child star na si Ryzza Mae Dizon tungkol sa diumano’y pagiging dedma nito at ng nanay niya sa kabila ng pagpapatira niya rito ng libre, nag-post na ang talent manager na nag-reach out na raw sa kanya si Ryzza at mommy nito.

Malaking factor raw na ang manager ni Ryzza ay si Tita Malou Choa-Fagar at napapayuhan o nag-aalaga sa mga ito.

Sabi niya, “Nabigla ako sa call ng mother ni Ryzza Mae Dizon. At lalo akong nagulat nang dumating ang box of fruits at red enve. Bongga, out of the blue, for so many years. Iyan ang maganda pag meron kang manager na tulad ni Malou Choa Fagar.

“Malaking bagay sa isang artista na meron siyang ka-team na mag- aalaga sa kanyang image. Sabi nga ni Malou iyon ginawa ko for Ryzza Mae, ginawa ko dahil sa kanya na siya naman totoo.

“Usually kasi kahit hindi mo kilala iyon artista, basta close ka sa manager nito, madali ang usapan. Kahit medyo na-off ako noong una, natuwa ako sa gesture ng nanay ni Ryzza Mae. Kasi nga, baka noon hindi siya nakatawag dahil hindi niya alam ang phone o nahihiya rin siya tumawag.

“All is well that ends well. Basta Ryzza Mae, habang nandiyan si Malou Choa Fagar, nakasandal ka sa pader. Magiging Darling of the Press ka bigla, wah joke.”