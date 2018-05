Jackie Forster feeling reporter sa Meghan, Prince Harry wedding

Isa si Manay Lolit Solis sa natutuwa na at least ay naging happy ending ang relasyon ng mag-iinang Jackie Forster, Andre at Kobe Paras.

“Sabi ko naman noon pa, darating din ang time na magkaayos sila at dumating na nga ‘yon, kaya happy rin naman ako for Jackie na umalis siya pabalik ng London na okey na okey na sila.

“Sana nga lang wala na talagang maging intriga at ending na talaga ‘to at happy ending nga ang ‘pelikula’ nilang mag-iina, ‘noh?!” sey ng talent manager cum showbiz columnist.

Sabi pa ni Manay Lolit, alam niyang kung happy si Jackie ay sobrang happy rin naman nina Andre at Kobe.

Siyanga pala, Jackie ay daig pa niya ang TV reporter sa coverage niya sa kasal nina Meghan Markle at Prince Harry. Mula sa preparation sa parade ay bini-video talaga niya kaya super aliw ang mga follower niya sa Instagram.

Troy mabait sa anak ni Aubrey sa ibang lalaki

Nasa Japan ngayon sina Aubrey Miles at Troy Montero kasama ang mga anak na sina Maurie Obligacion (anak niya sa isang dating teen actor ng GMA 7 na si JP Obligacion) at Hunter Montero.

Backpackers ang drama nilang apat at enjoy raw sila sa ganoon lalo na ‘yung pagtse-check-in nila sa mga capsule hotel.

Sabi ni Aubrey, ayaw niyang matakot ang mga anak na ma-experience ang mga ganoong bagay, kaya isinama nila ni Troy sina Mauirie at Hunter sa bakasyon na ito sa Japan.

Habang bata pa raw sina Maurie at Hunter ay gusto ni Aubrey na ma-experience na ng mga ito ang pagba-backpacker para may maikukuwento kapag matatanda na sila.

Teka! May pa-nude picture na naman kaya sina Aubrey at Troy na ipo-post habang nasa Japan sila? Well, mukhang wala yata muna dahil kasama nga nila ang mga bagets sa bakasyon na ito.

Actually, nakakatuwa na sina Aubrey at Troy ay magka-terno ng damit at magka-terno naman ang damit nina Maurie at Hunter.

Oo nga pala, sa isang TV guesting ng mag-inang Aubrey at Maurie ay pinuri nito si Troy dahil dahil alam daw nito na alagaan at maging very supportive sa kanya.

Sabi pa ni Maurie, may tunay siyang tatay, pero maganda raw ang treatment sa kanya ni Troy at parang talagang anak ang turing nito sa kanya!

Si Aubrey naman daw ay cool mom, pero mahigpit lalo na sa kanyang studies.

Daisy, Annabelle kaaliw ang relasyong away-bati

If there’s one friendship in showbiz na naaliw ako, ‘yon ay ang kina Annabelle Rama at Daisy Romualdez! Noong araw, away-bati, bati-away ang dalawa, pero palagi pa rin naman na nagkakaayos din sila.

May pagkakataon na umaabot ng ilang taon ang kanilang hindi pag-uusap, pero kapag nagkaayos, aba, parang walang nangyari at sobrang tsika-tsika na naman.

Hindi rin uso sa kanila ‘yung sumbatan kapag nagkaayos na!

The other day nga, naaliw ako nang makita ko silang magkasama sa isang beauty parlor sa Greenhills at nang dumating ako, mismong si Bisaya pa ang nag-request sa akin na isulat naman ang pa-concert ni Tita Dai sa Music Museum on June 1.

“Sulat mo naman sa Abante (naku, pareho naman kasi silang loyalista ng tabloid na ito) ‘yung concert ni Daisy,” sabi ni Bisaya.

“Oo nga, Jun, almost sold out na ang tickets para sa concert nina Rico J. Puno at Victor Wood. Alam mo naman ang Mama Dai mo, masipag magbenta ng tickets.

“Saka pati itong si Bisaya, nag-sponsor sa concert ko, bumili siya ng tickets. Very supportive naman sa akin ang Mama mo,” papuri naman ni Tita Dai kay Bisaya.

Sa June 1 nga, talagang kailangan ko raw samahan si Bisaya sa Music Museum para sa concert nina Rico J. at Victor, ang Puno at Kahoy (bongga, puno at kahoy nga naman ang surname nila, respectively).

Biniro ko nga si Tita Dai na hindi na kailangang i-promote ang concert na produced niya dahil almost sold out na ang tickets dahil sa galing niyang magbenta, pero type pa rin daw talaga niya na masulat ‘yon dito sa Abante.

“Ayoko namang sold out nga ang tickets, hindi naman alam ng mga tao. Sabihin mo naman na very thankful ako sa lahat ng mga nag-support, lalo na kay Bisaya!” sey pa ni Tita Dai na ang tinis-tinis ng boses, huh! (Lalin)