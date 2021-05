J.Lo, Affleck amoy balikan

Mukhang hindi na talaga mapaghiwalay sina Jennifer Lopez at Ben Affleck dahil sa mga bagong kuha sa kanila sa in Montana.

Namataan ang dalawa sa Big Sky resort. Nakita si Jennifer sakay ng kotse ni Ben at may iba pa silang kasama. May bahay si Ben sa Montana at hindi lang daw si Jennifer ang bisita niyang nag-stay for the weekend.

Pagbalik ng L.A., magkasama pa rin silang lumabas sa isang private jet.

“Jennifer spent several days with Ben out of town. They have a strong connection. It’s all been quick and intense, but Jennifer is happy,” ayon sa source ng People magazine.

Marami naman ang umaasam na magtuloy-tuloy na ang balikan ng dalawa. Bagay nga raw ang dalawa at mukhang mas magiging masaya si J.Lo kay Ben. (Ruel Mendoza)