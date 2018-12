Iza todo hagulgol sa wedding gift ng namayapang ina

Pinaiyak ni Sunshine Dizon si Iza Calzado sa mismong kasal nito kay Ben Wintle na ginanap sa Club Paradise Palawan. Kasama sa entourage si Sunshine.

Naging matalik na magkaibigan ang dalawa nu’ng gawin nila ang “Encantadia” sa GMA-7.

Naka-post sa Instagram ni Dr. Vicki Belo ang video na nagsasalita si Sunshine habang hawak nito ang isang maliit na kahon. Matapos ang speech ay lumapit si Sunshine para ibigay kay Iza ang jewelry box.

Naglalaman ito ng diamond bracelet na ipinatago ng Mommy ni Iza kay Sunshine bago ito yumao. Ibinilin ng ina ni Iza kay Sunshine na ibigay ang bracelet kapag ikinasal na siya.

Bago pa tinanggap ni Iza ang bracelet, humagulgol na at yumakap na ito nang mahigpit sa kaibigan. Ang tungkol sa bracelet ang laman ng caption ni Dr. Belo sa IG niya.

“A touching moment when @m_sunshinedizon gave @missizacalzado a diamond bracelet belonging to Iza’s mom (who passed away) for safekeeping til Iza got married,” sabi ni Belo.

Barbie, JM nagkabalikan

Mukhang nagkaayos, nagkabalikan na sina Barbie Imperial at JM De Guzman.

Nag-post si Barbie ng larawan nila ni JM habang nakaangkla ang isang braso ng aktor sa leeg ni Barbie.

Nakahiga si JM sa larawan habang nakapikit at nakayakap ang kamay nito kay Barbie. Sabi ni Barbie sa caption tatlong araw silang magsasama ni JM.

“3 days straight show starting tomorrow. Let’s go #JuanBies #MedyoBagaySila, #charot!” caption ni Barbie.

Ito ang kauna-unahang photo posting Barbie na magkasama sila ni JM matapos matsismis na nagkaroon ng tampuhan ang dalawa dahil kay Rhian Ramos na naging leading lady ni JM sa isang pelikula. Inulan ng mga pamba-bash si JM at inakusahang niloko, ginamit, pinaasa lang nito si Barbie.